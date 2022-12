Laut der Nachrichtenagentur Ansa wollen die Verteidiger der 67-jährigen Colleoni gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Sie erklärten demnach vor der Verkündung, dass ihre Mandantin bei einer Auslieferung ins Gefängnis müsse und das eine Verschärfung der bisherigen Maßnahme, dem Hausarrest, darstelle. In diesem Zusammenhang sprachen sie davon, dass die »Europäische Menschenrechtskonvention verletzt werde«. Panzeris Ehefrau sagte in der Verhandlung, über die Angelegenheiten ihres Mannes habe sie nichts gewusst.

600.000 Euro in bar bei Panzeri

Panzeri soll nach den Erkenntnissen der Ermittler eine zentrale Rolle in dem Skandal spielen . In der Wohnung des 67 Jahre alten ehemaligen Europaabgeordneten wurden 600.000 Euro in bar gefunden, die bisher größte bei den Durchsuchungen entdeckte Summe. In internen Ermittlungsdokumenten, die dem SPIEGEL vorliegen, wird Panzeri vorgeworfen, gegen Bezahlung nicht nur zugunsten Katars Europaabgeordnete beeinflusst zu haben – sondern auch zugunsten Marokkos.