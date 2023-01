In dem Skandal geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen des Europaparlaments – vor allem Katar und Marokko stehen im Verdacht, sich Einfluss erkauft zu haben. Insgesamt wurden 1,5 Millionen Euro an Bargeld sichergestellt. Zum Teil horteten die Beschuldigten offenbar Koffer voller Geld in Privatwohnungen. (Lesen Sie hier, was in den Ermittlungsakten steht.)