Am Freitag hatte die Polizei in Brüssel fünf Personen im Zusammenhang mit den Ermittlungen festgenommen. Unter ihnen ist Kaili sowie ihr im Europaparlament tätiger Lebensgefährte. Die Griechin steht unter dem Verdacht, Geld aus Katar bezogen zu haben, um in Brüssel die Interessen des Golfstaats zu vertreten. Die belgische Zeitung »Le Soir« berichtet, sie sei »in flagranti« von den Ermittlern erwischt worden, die italienische Zeitung »La Repubblica« schreibt von »Säcken voller Banknoten«, die gefunden worden seien.