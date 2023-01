Der griechischen Politikerin und drei weiteren Beschuldigten werden Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. Der Golfstaat Katar sowie Marokko sollen versucht haben, Entscheidungen im Europaparlament zu beeinflussen. Beide Länder weisen dies zurück.

Panzeris Steuerberaterin verhaftet

Nachdem gestern Antonio Panzeri, einer der Hauptverdächtigen im EU-Korruptionsskandal, angekündigte hatte mit den Behörden zu kooperieren, wurde heute dessen Steuerberaterin festgenommen. Die belgischen Behörden werfen ihr die Beteiligung einer kriminellen Vereinigung, Korruption und Geldwäsche vor.

Der ehemalige Europaabgeordnete Panzeri sitzt derzeit neben drei weiteren Verdächtigen in Belgien in Untersuchungshaft. Er gilt als Schlüsselfigur in dem Skandal, den belgische Ermittler im Dezember aufgedeckt hatten.