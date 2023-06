Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt diesen Schritt bis heute nicht an und verlangt die Rückgabe seiner ehemaligen Provinz. In einem Gebiet im Norden, das unmittelbar an Serbien grenzt, leben fast ausschließlich Serben.

Intervention von Macron und Scholz

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstagabend nach Vermittlungsgesprächen zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, man habe gefordert, in den vier Gemeinden im Nord-Kosovo so schnell wie möglich Neuwahlen zu organisieren. An diesen müssten sich dann auch die Serben dort beteiligen. Zugleich müsse vonseiten des Kosovo unverzüglich und prioritär die Frage der Gründung eines Verbands der Kommunen mit serbischer Mehrheit geregelt werden. Scholz und Macron hatten die Gespräche zur Entspannung des wieder eskalierten Konflikts am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau geführt.