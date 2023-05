Die Kfor-Truppe sollte anstelle der kosovarischen Sonderpolizei das Amtsgebäude sichern. Diese hatte sich am vergangenen Freitag Zugang zum Gemeindeamt verschafft, was schon damals gewalttätige Proteste militanter Serben ausgelöst hatte. Am Montagmorgen bezogen dann etwa 300 KFOR-Soldaten in Kampfmontur vor dem Gemeindeamt in Zvecan Stellung – zugleich versammelten sich zahlreiche Serben vor dem Gebäude. Später eskalierte die Situation.

Nato und Auswärtiges Amt verurteilen Ausschreitungen

Die Nato verurteilte die Angriffe auf die Kfor-Truppen am Montagabend scharf. »Solche Angriffe sind völlig inakzeptabel. Die Gewalt muss sofort aufhören«, hieß es von einer Sprecherin der Militärallianz. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die Angriffe am Montagabend ebenfalls »auf das Schärfste«.