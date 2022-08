Deeskalation im Kosovo Serben entfernen Barrikaden an zwei Grenzübergängen

Auch in Deutschland wird die Lage mit großer Sorge betrachtet. »Es ist gut, dass die kosovarische Regierung jetzt zunächst besonnen reagiert hat und so zur Entspannung beiträgt«, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Auch die Nato-Mission Kfor beobachte die Situation genau und sei bereit einzugreifen, sollte die Stabilität gefährdet sein – so wie es ihr Mandat vorsehe. »Die Bundeswehr bleibt in der Nato und mit Kfor engagiert, um ein sicheres Umfeld und die Bewegungsfreiheit für alle Menschen im Kosovo zu garantieren«, so Lambrecht.