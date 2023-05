Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen und die neuen Beamten in die Büros zu lassen. Am selben Tag versetzte Belgrad die serbischen Truppen an der Grenze zum Kosovo in höchste Alarmbereitschaft.

EU ruft »alle Parteien« zur Deeskalation auf

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verurteilten die Regierung des Kosovo für die Gewalt beim Polizeieinsatz. Am Sonntagabend gaben Frankreich, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich sowie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union eine Erklärung ab.

Darin warnte man »alle Parteien nachdrücklich vor weiteren Drohungen oder Handlungen, die sich auf ein sicheres und geschütztes Umfeld, einschließlich der Bewegungsfreiheit, auswirken und die Spannungen anheizen oder Konflikte fördern könnten«.