Die Spannungen zwischen Kosovo und Serbien haben in den vergangenen Wochen zugenommen. Das führt nun dazu, dass die serbische Regierung ihre Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Präsident Aleksandar Vučić habe »höchste Kampfbereitschaft« angeordnet, teilte Serbiens Verteidigungsminister Miloš Vučević am Montagabend mit. Zuvor hatte Armeechef Milan Mojsilović bereits erklärt, er sei angesichts der »komplizierten Lage« von Vučić an die Grenze zum Kosovo entsandt worden.