Thaci ist der erste ehemals hochrangige politische Vertreter des Kosovo, dem vor dem Sondergericht der Prozess gemacht wird. Thaci war 2020 kurz nach Bekanntgabe der Anklage des Gerichts als Präsident zurückgetreten, wenig später festgenommen und dem Gericht in Den Haag überstellt worden. In dem Prozess sollen mehr als 300 Zeugen aussagen. Erwartet wird, dass das Verfahren zwei Jahre dauern wird.

In seiner Heimat hat Thaci immer noch viel Unterstützung. Am Sonntag demonstrierten Tausende Menschen in der kosovarischen Hauptstadt Pristina für ihn. Auch in Den Haag versammelten sich Dutzende Unterstützer vor dem Gerichtsgebäude.