Hintergrund waren Kommunalwahlen, die serbische Kandidaten boykottiert hatten. In der Folge waren auch in mehrheitlich serbisch bewohnten Gemeinden albanische Bürgermeisterkandidaten gewählt worden. Kosovos Regierung hatte ethnisch-albanische Bürgermeister in mehrheitlich von Serben bewohnten Städten im Norden unter Polizeischutz in ihre Ämter gebracht. Kosovos Regierungschef Albin Kurti hatte zuletzt eine neue Bürgermeisterwahl vorgeschlagen.