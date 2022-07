Grenze zu Serbien Spannungen im Norden des Kosovos – Bericht über Schüsse auf Polizisten

Unbekannte hätten außerdem Schüsse in Richtung kosovarischer Polizisten abgegeben, teilte die Polizei in Pristina am späten Sonntagabend mit. »Glücklicherweise« sei dabei niemand verletzt worden.

Die Nato-Mission KFOR erklärte am Abend , die Sicherheitslage im Norden des Kosovos sei angespannt. Man beobachte die Situation genau und sei gemäß dem Mandat »bereit, einzugreifen, sollte die Stabilität gefährdet sein«. Die Nato-geführte Mission konzentriere sich jeden Tag darauf, ein sicheres Umfeld und Bewegungsfreiheit für alle Menschen im Kosovo zu garantieren.