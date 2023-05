Heftige Zusammenstöße im Kosovo: Bei gewaltsamen Protesten ethnischer Serben sind rund zwei Dutzend Soldaten der Nato-Friedenstruppe Kfor verletzt worden. Einige von ihnen sollen Knochenbrüche und Verbrennungen erlitten haben.

Der Konflikt zwischen der serbischen Minderheit und der albanischen Mehrheit im Kosovo war nach den Kommunalwahlen im April aufgeflammt. Aus Protest hatten viele Serben den Urnengang boykottiert. Das führte dazu, dass albanische Bürgermeisterkandidaten in mehrheitlich serbisch-bewohnten Gemeinden gewannen.

Als die am Montag ihr Amt antreten wollten, versammelten sich protestierende Menschenmengen vor den Rathäusern. Die Gewalt eskalierte schnell, richtete sich auch gegen die Nato-Friedenstruppe. Soldaten sollen mit Brandsätzen angegriffen worden sein. Die aus ethnischen Albanern bestehende Polizei ging mit Tränengas gegen die Proteste vor. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić sagte, 52 Serben seien dabei verletzt worden.

Serbien versetzte seine Streitkräfte an der Grenze zum Kosovo in höchste Gefechtsbereitschaft. EU-Kommissar Borrell appellierte an beide Seiten, den Konflikt zu deeskalieren.

Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter

»Es gibt genug Gewalt. Es hat zu viel Gewalt gegeben. Wir haben schon heute zu viel Gewalt in Europa. Wir können uns keinen weiteren Konflikt leisten. Ich hoffe, dass meine Stimme gehört wird und dass die Menschen sich dieser Bitte entsprechend verhalten.«

Die Mehrheit der Serben in der Region hat die 2008 erklärte Unabhängigkeit des Kosovo nie akzeptiert. Bis heute sieht sie Belgrad als ihre Hauptstadt.