Was sind die Hintergründe des Streits um die Festnahme von Dejan Pantic?

Viele Kosovo-Serben lassen ihre Autos in Serbien registrieren. Die fremden Nummernschilder sind der Regierung in Pristina aber schon seit längerer Zeit ein Ärgernis. Sie will ein einheitliches Nummernschild-System einführen. Die jüngste Krise verdeutlicht das größte Problem des Kosovo: Die serbische Minderheit erkennt den seit 2008 unabhängigen Staat nicht an. Und so scheiterten auch die Versuche der Kosovaren ein einheitliches Nummernschild-System zu etablieren immer wieder an den Protesten der serbischen Minderheit – und der mangelnden Vorbereitung.