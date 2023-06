Ende Mai 2023. Ausschreitungen im Kosovo, verletzte Soldaten, Brandsätze. In den vergangenen Tagen ist der Konflikt zwischen Kosovo-Serben und Kosovo-Albanern wieder aufgeflammt. Die Gewalt richtet sich auch gegen die Nato-geführte Friedenstruppe vor Ort.

Doch wieso ist die Nato überhaupt in dem Gebiet und wo hat der Konflikt seine Ursprünge?

Das Kosovo wird nach Ende des Zweiten Weltkriegs als eine Region Serbiens mit autonomen Rechten in Jugoslawien eingegliedert. Unter anderem auf Bestreben dieses Mannes: Ministerpräsident Josip Broz Tito.

Während Serbien in der Autonomie eine Schwächung des Staates sieht und das Gebiet für sich beansprucht, streben Teile der mehrheitlich aus sogenannten Kosovo-Albanern bestehenden Bevölkerung die Unabhängigkeit von Serbien als eine eigenständige Nation an.

Um diesen Konflikt dreht es sich bis heute.

Jahrzehntelang schwelt der Streit, spitzt sich in den Achtzigerjahre vor dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise zu. 1990 kommt es zum Eklat: Slobodan Milošević, damaliger serbischer Präsident, übernimmt gewaltsam die Kontrolle über das Kosovo, führt eine Zwangsverwaltung ein und schafft die Autonomie so de facto ab.

Da befindet sich Jugoslawien schon auf dem Weg in den Zerfall – die ganze Region wird politisch instabil. Währenddessen bilden Separatisten innerhalb des Kosovo einen »Schattenstaat«. Ihr militanter Arm: die UÇK, die sogenannte Befreiungsarmee des Kosovo. 1998 kommt es zu schweren bewaffneten Auseinandersetzung: Der Kosovo-Krieg beginnt.

Frühjahr 1998. Serbische Scharfschützen und Polizisten gehen in Deckung. Seit Wochen wird gekämpft im Kosovo. Die jugoslawische Armee und serbische Ordnungskräfte rücken gegen die UÇK vor. Der Konflikt wird immer blutiger. Tausende Menschen sterben, über eine halbe Million fliehen.

Nach zahlreichen Berichten über Kriegsverbrechen der Serben gegen Zivilisten greift die Nato im März 1999 in den Konflikt ein – mit Luftunterstützung für die Kosovaren.

Auch Deutschland beteiligt sich an der Mission, unter einer rot-grünen Regierung.

Gerhard Schröder, damaliger Bundeskanzler Deutschland:

»Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die Nato mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern.«

Ausschnitt SPIEGEL-TV-Beitrag:

»Eineinhalb Stunden zuvor sind im italienischen Piacenza die ersten vier deutschen Tornados in Richtung Jugoslawien gestartet. Die erste Welle der Nato-Bomben richtet sich gegen militärische Einrichtungen wie Flugabwehr, Stellungen, Munition, Fabriken und Luftwaffenstützpunkt in Serbien, aber auch in Montenegro und das Kosovo Hauptstadt Pristina.«

Der Nato-Eingriff wirkt: Knapp drei Monate später endet der Krieg. Jugoslawien, das nur noch aus Serbien und Montenegro besteht, zieht aus dem Kosovo ab.

Über 13.500 Menschen sterben oder gelten als vermisst, die Region liegt in Trümmern. Kosovo wird ein Protektorat, gehört seither offiziell zu Serbien, wird aber von der Uno verwaltet. Bis heute sind KFOR-Truppen der Nato vor Ort.

Doch der Status von Kosovo ist noch nicht abschließend geklärt, der Frieden instabil, die Gewalt flammt immer wieder auf, wie hier 2004.

2008 reicht es den Kosovaren, Premierminister Thaçi verkündet:

Hashim Thaçi, Premierminister Kosovo:

»So viele Männer und Frauen haben große Opfer für eine bessere Zukunft des Kosovo gebracht. Wir, die Führer unserer Nation, die auf demokratische Weise gewählt wurden, erklären hiermit den Kosovo für unabhängig und demokratisch.«

Die Kosovo-Albaner feiern. 117 Staaten kennen die Unabhängigkeit mittlerweile an – Russland, China und Serbien unter anderem nicht. Womit wir wieder im Hier und Jetzt sind. Ausgang der momentanen Eskalation sind Bürgermeisterwahlen im Nordkosovo, wo Großteils ethnische Serben leben. Sie fordern Autonomie und weigern sich, mit den neuen Kosovo-albanischen Bürgermeistern zusammenzuarbeiten.

Als Reaktion auf die Vorgänge versetzte der serbische Präsident Vučić das Militär in erhöhte Alarmbereitschaft. Und die Nato schickt 700 zusätzliche Soldaten in die Region.