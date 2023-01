Abrechnung von Bolsonaros Präsidentenkreditkarte 20.000 Euro im Restaurant, 200.000 Euro für Weihnachtsurlaube

65.000 Euro in Bäckerei ausgegeben

Die größte Ausgabe für Lebensmittel ist auch diejenige, die die meisten Fragen aufwirft: Rund 20.000 Euro, die auf einen Schlag in einem Restaurant in Boa Vista im nördlichen Amazonasstaat Roraima ausgegeben wurden.

Die Kreditkarte des Präsidenten wurde auch verwendet, um in vier Jahren insgesamt 65.000 Euro in einer Bäckerei in Rio de Janeiro zu bezahlen, fast 10.000 Euro davon in zeitlicher Nähe zur Hochzeit seines Sohnes Eduardo. In Eisdielen wurden insgesamt rund 1500 Euro ausgegeben – bei 62 Einkäufen in fünf Betrieben.

Dass ein Präsident die Kreditkarte nutzt, ist nicht ungewöhnlich, dies tat unter anderem auch Lula in vorigen Amtszeiten.