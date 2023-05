SPIEGEL: Andere Oppositionelle kämpfen aus dem Ausland weiter.

Jaschin: Ich kann nicht verhehlen: Ich habe diese sentimentale Bindung zu meinem Land und meiner Heimatstadt Moskau. Ich fühle mich als Teil dieses Volkes und kann mir mich selbst jenseits der Grenzen nicht vorstellen. Irgendwann mal habe ich Memoiren russischer Emigranten gelesen, die nach der Machtübernahme der Bolschewiken nach Europa geflohen waren. Viele schrieben über diese sengende Sehnsucht nach der Heimat, und ich denke, ich kann sie gut verstehen. Ich hätte es in der Emigration schwer, schwerer sogar noch als im Gefängnis. Ich würde mich selbst verlieren.

SPIEGEL: Sie haben Ihr ganzes erwachsenes Leben für die Demokratie gekämpft. Hatten Sie nie das Gefühl: Alles ist vergeblich?

Jaschin: Die Geschichte meines Landes ist lang und dornenreich. Mehrere Jahrhunderte befanden wir uns unter dem Joch der Tataren. Dann folgte eine lange Periode der Autokratie und Leibeigenschaft. Die Menschen waren wie Vieh das Eigentum der Grundbesitzer. Auf den Zaren folgten die Kommunisten und tränkten das Land in Blut. Man sollte meinen, Russland müsste nach all dem eine vollkommen fügsame und schweigende Bevölkerung haben. Doch in jeder Generation gab es kluge und talentierte Menschen, die nach Freiheit strebten. Das sind Menschen, die zu jeder Zeit Aufstände angezettelt haben, die brutal niedergeschlagen wurden. Und auch heute ist die Sehnsucht meines Volkes nach Gerechtigkeit ungebrochen. Leider ist unser Weg zur Demokratie lang und qualvoll.

SPIEGEL: Dieses Regime und dieser Krieg sind doch nicht einfach über das Land gekommen wie die Bolschewiken. Alle Umfragen zeigen doch seit Langem hohe Zustimmung zu Putins Kurs. Hat sich Russland dieses Mal nicht in vollem Bewusstsein der Barbarei hingegeben?

Jaschin: Ich stimme der These nicht zu, dass Putins derzeitige Politik eine Reaktion auf Erwartungen der Gesellschaft wäre. Auch wenn der Kreml versucht, das so darzustellen. In Wirklichkeit gab es in unserer Gesellschaft nach dem Zusammenbruch der UdSSR einen starken Wunsch nach europäischer Integration. Die Russen wollten keinen Krieg, sondern ein ruhiges, stabiles und gutes Leben. Putin kam ja im Jahr 2000 genau mit dem Versprechen einer solchen Gesellschaft an die Macht. Er versprach damals nicht die Wiederherstellung des Sowjetimperiums.