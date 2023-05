In dem offenen Brief ihrer Kollegen aus dem sibirischen Nowosibirsk heißt es: Die Materialien, die von den drei Inhaftierten in internationalen Foren präsentiert wurden, seien wiederholt überprüft worden. Damit habe man sicherstellen wollen, dass sie keine vertraulichen Informationen enthielten.

Angst unter Forschern

Die Fälle zeigten, dass »jeder Artikel oder Bericht zu Vorwürfen des Hochverrats führen kann«, heißt es in dem Brief. »In dieser Situation haben wir nicht nur Angst um das Schicksal unserer Kollegen. Wir verstehen einfach nicht, wie wir unseren Job weiter machen sollen.«

Erwähnt wurde auch der Fall Dmitry Kolker, einem weiteren sibirischen Wissenschaftler. Er war im vorigen Jahr wegen des Verdachts des Hochverrats verhaftet und schwer krank nach Moskau geflogen worden. Zwei Tage später starb er. Die Fälle, so heißt es in dem Brief, hätten eine abschreckende Wirkung auf junge russische Wissenschaftler.