Prigoschin erklärte, seine Männer seien auf einem »Marsch für die Gerechtigkeit«. Ziel sei es demnach, korrupte und inkompetente russische Kommandeure abzusetzen, die er für den Pfusch am Krieg in der Ukraine verantwortlich macht.

Wagner-Truppen standen 200 Kilometer vor Moskau

Am Samstag drangen die Söldner bis in russische Region Lipezk vor – und standen nach eigenen Angaben 200 Kilometer vor Moskau. Dann rief Prigoschin seine Leute plötzlich zurück. In einer Audiobotschaft heißt es, er habe diesen Befehl gegeben, um ein »Blutvergießen« zu vermeiden.