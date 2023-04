Nawalny war nach seiner Genesung in Deutschland, wo ihn die damalige Kanzlerin Angela Merkel in der Charité in Berlin besucht hatte, bei seiner Rückkehr nach Russland am 17. Januar 2021 am Flughafen in Moskau festgenommen worden. Er sollte gegen Auflagen in einem Strafverfahren verstoßen haben. Bereits im Februar wurde er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Derzeit sitzt Nawalny unter besonders harten Haftbedingungen in einem Straflager nordöstlich von Moskau. Verurteilt wurde er von einem russischen Gericht wegen angeblichen Betrugs, international gilt der prominente Putin-Gegner aber als politischer Gefangener. Immer wieder wurde er in den vergangenen Monaten in eine kleine Einzelzelle verlegt, wo er bereits mehrfach über gesundheitliche Probleme klagte.