Der Kreml hat sich nach der Ankündigung der finnischen Staatsführung, eine rasche Aufnahme des nordischen Landes in die Nato zu befürworten, irritiert gezeigt. Ein Nato-Beitritt Finnlands wäre nach Einschätzung der Führung in Moskau »eindeutig« eine Bedrohung für Russland. Wie Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow erklärte, würde eine Ausweitung des Militärbündnisses und eine Nato-Annäherung an die russischen Grenzen »die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen«. Mit »eindeutig« antwortete der Kreml-Sprecher auf die Frage, ob Russland einen Nato-Beitritt Finnlands als Bedrohung ansehen würde. Er sei ein Grund für eine »symmetrische Antwort«.