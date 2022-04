Die russische Führung hat der USA provokatives Verhalten vorgeworfen: Es gehe den Vereinigten Staaten darum, Russland den Einsatz von Massenvernichtungswaffen in der Ukraine unterzuschieben, sagte der Chef der ABC-Schutztruppen in Russland, Igor Kirillow. ABC ist das Kürzel für Atomar, Biologisch, Chemisch.

News zum Krieg in Osteuropa: US-Verteidigungsminister lädt zu Ukraine-Treffen in Ramstein

Tatsächlich werfen sich sowohl Russland als auch die Ukraine und ihre Unterstützer gegenseitig seit Wochen Pläne für den Einsatz der international geächteten Massenvernichtungswaffen vor. Russland hatte seinen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar unter anderem damit begründet, in ukrainischen Labors werde an Biowaffen geforscht. Bislang gibt es keine Beweise für die Vorwürfe.

Kirillow sagte, schon in den vergangenen Wochen hätten die Anführer westlicher Staaten regelmäßig mit Aussagen provoziert, dass Russland in der Ukraine den Einsatz einer taktischen Atombombe und von Chemie- und Biowaffen plane. Ziel sei es, den Druck auf Russlands Verbündete Indien und China zu erhöhen, damit diese sich den Sanktionen anschlössen, behauptete Kirillow.

Unterdessen sagten nach US-Angaben bereits mehr als 20 Länder ihre Teilnahme an einer Ukraine-Konferenz zu, die am Dienstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein geplant ist. Auch Staaten, die nicht der Nato angehören, seien darunter. Welche Länder schon zugesagt haben, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums nicht. Insgesamt seien 40 Länder eingeladen worden. Es stünden noch Antworten aus.

Die russischen Behörden verlängerten wegen des Krieges die Flugverbote im Süden des eigenen Landes bis zum 1. Mai. Insgesamt elf Flughäfen blieben weiter gesperrt, teilte die Luftfahrtbehörde mit. Von den Luftraumbeschränkungen betroffen sind die Flugplätze in den Schwarzmeer-Kurorten Anapa und Gelendschik, in den Millionenstädten Rostow am Don, Woronesch und Krasnodar sowie in Belgorod unweit der ukrainischen Grenze. Flüge in die Schwarzmeer-Metropole Sotschi sind demnach aber weiter möglich.

Darüber hinaus haben die Flughäfen von Brjansk, Elista, Kursk und Lipezk im Westen Russlands sowie in Simferopol auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim ihren Betrieb für den Passagierverkehr zeitweise eingestellt. Die Verbote sollten eigentlich am kommenden Montag enden. Russland hatte nach der Invasion in die Ukraine am 24. Februar mehrere südrussische Flughäfen geschlossen und die Flugverbote immer wieder verlängert.