Die westlichen Verbündeten wollen Russland angesichts des Massakers im Kiewer Vorort Butscha weiter isolieren. Ein weiteres – mit den G7-Staaten und der EU abgestimmtes – Paket solle am Mittwoch vorgestellt werden, kündigte die Sprecherin des US-Präsidialamtes, Jen Psaki, am Dienstagabend (Ortszeit) an.