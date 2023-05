Krieg im Sudan Flucht mit drei Jeans und fünf T-Shirts

SPIEGEL: Wie war die Flucht von Khartum nach Äthiopien?

Alfadil: Es war sehr hart. Wir sind erst innerhalb des Sudan geflüchtet, blieben dort eine Woche. Aber die Situation wurde nicht besser, also zogen wir weiter in Richtung Grenze. Wir, das waren meine Schwester, ihre drei Kinder und ich. Das jüngste Kind ist noch ein Säugling, es ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Wir wussten nie, wo wir am nächsten Tag schlafen werden. Es waren so viele Geflüchtete unterwegs und die Städte waren nicht in der Lage, eine so große Zahl an Vertriebenen aufzunehmen. Aber irgendwie haben wir es geschafft.

An der Grenze kursierten viele Gerüchte, dass Äthiopien keine Sudanesen mehr aufnimmt. Auch einer der sudanesischen Grenzbeamten sagte uns, dass wir zurückkehren sollten, faselte etwas von Würde. Ich beschloss, trotzdem nicht aufzugeben. Am Ende mussten wir die Nacht an der Grenze verbringen, es gab kein fließendes Wasser und keine sanitären Einrichtungen. Wir fühlten uns sehr unsicher, die Lage dort ist angespannt. Wir hatten nichts zu essen. Am nächsten Tag sind wir in einem von der äthiopischen Armee geschützten Konvoi weitergefahren. Am 28. April kamen wir schließlich am Abend in Addis Abeba an.