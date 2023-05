In Khartum selbst gab es drei Volksaufstände, bei denen die Menschen die Herrschaft von Generälen stürzten, 1964, 1985 und zuletzt 2019 der Sturz von Omar al-Baschir. Alle Aufstände endeten damit, dass das Militär erneut putschte und die Zivilisten mit Ausgangssperren belegte. Aber verglichen mit anderen Landesteilen war Khartum doch sicher.

Was aber, wenn der Krieg in die Hauptstadt käme? Ich spann diesen Gedanken vor einigen Jahren zu einem Buch mit dem Titel »Die letzten Tage von Khartum« – und ich hatte gehofft, dass sie eine düstere Fantasie bleiben würden. Ich war damals, 2014, gerade nach Khartum gezogen. Als Sohn von Oppositionellen war ich im Ausland aufgewachsen. Meine Familie blieb jedoch der sudanesischen Kultur eng verbunden, und so zog es mich nach meinem Universitätsabschluss in Ägypten in die Heimat, in der ich zuvor nie gelebt hatte. In diese Stadt, die mich mit ihren warmherzigen Beziehungen eher an ein riesiges Dorf als an eine moderne Hauptstadt im 21. Jahrhundert erinnerte.