Gut eine Woche nach einem Waffenstillstandsabkommen haben sich die äthiopische Zentralregierung und die Volksbefreiungsfront Tigray (TPLF) auf eine Wiederaufnahme der humanitären Hilfe für die Konfliktregion verständigt. Der Verhandlungsführer der Gespräche der Konfliktparteien, der ehemalige nigerianische Präsident Olusegun Obasanjo, sagte im kenianischen Nairobi, die Vereinbarung werde »mit sofortiger Wirkung« umgesetzt. »Es gibt Menschen in den betroffenen Gebieten, die sterben, weil sie keinen Zugang zu humanitärer Hilfe haben und das kann nicht so weitergehen«, sagte er. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sind von den gut sieben Millionen Menschen in Tigray etwa 5,2 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen.