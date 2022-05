Was in den vergangenen Stunden geschah Bei russischen Angriffen im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Behördenangaben acht Zivilisten getötet worden. In der Stadt Lyman in der Region Donezk seien vier Zivilisten durch russischen Beschuss getötet und elf weitere verletzt worden, erklärte Regionalgouverneur Pawlo Kyrylenko am Sonntag bei Telegram. Ein weiterer Mensch sei in einem nahegelegenen Ort tödlich verletzt worden.

Drei weitere Menschen wurden bei Angriffen auf Wohngebiete in und um die Stadt Charkiw getötet, wie Regionalgouverneur Oleg Synegubow am Telegram berichtete. Acht weitere Zivilisten wurden demnach verletzt.

Wie AFP-Reporter vor Ort berichteten, hatten sich die ukrainischen Truppen zuletzt aus Charkiw und Lyman zurückgezogen. Rund um Lyman machte die russische Armee demnach innerhalb von 24 Stunden große Geländegewinne und rückte mehrere Kilometer weit vor. Aus Charkiw zog sich die ukrainische Armee demnach auf vorgelagerte Posten zurück.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Lage im ostukrainischen Donbass jüngst als »schwierig« eingestuft.

Die südrussische Stadt Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine ist in der Nacht zum Montag von zwei schweren Explosionen erschüttert worden. Es gebe zunächst keine Berichte über Schäden oder Opfer, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass. Allerdings gebe es Berichte in sozialen Medien über Blitze am Himmel. Auf Twitter wurden Videoaufnahmen und Berichte über angebliche ukrainische Drohnen über Belgorod und den Einsatz der regionalen Flugabwehr verbreitet, deren Echtheit zunächst nicht unabhängig bestätigt werden konnte. Seit einigen Tagen häufen sich Berichte über angebliche Angriffe des ukrainischen Militärs auf Ziele in Russland.

Das sagt Kiew Ukrainische Streitkräfte haben nach eigener Darstellung eine Reihe russischer Angriffe in Richtung der Großstadt Saporischschja im Süden des Landes abgewehrt und die Fronten südöstlich der Stadt stabilisiert. Die inzwischen eingetretene Kampfpause werde genutzt, die Abwehrstellungen zu festigen, berichtete die Agentur Unian am Sonntagabend unter Berufung auf den regionalen Zivil- und Militärverwalter Olexandr Staruch. Russische Einheiten hätten östlich von Saporischschja mehrfach erfolglos versucht, ukrainische Truppen einzukesseln. Im Verlauf der Kämpfe seien jedoch zahlreiche Wohngebäude und das Strom- und Telefonnetz beschädigt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bild vergrößern Ukrainischer Außenminister Dmytro Kuleba (im Februar) Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Bei der Neuausrichtung der europäischen Politik gegenüber Russland wünscht sich die ukrainische Regierung eine »Führungsrolle« Deutschlands. »Gerade in Fragen der Ostpolitik« solle Deutschland in Europa vorangehen, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«. Als zentrale Themen nannte er dabei Waffenlieferungen, Sanktionen gegen Russland und die Gewährung des EU-Kandidatenstatus für sein Land. Mit Blick auf die bisherigen deutschen Waffenlieferungen an sein Land äußerte Kuleba Anerkennung. Gleichwohl bezeichnete er es als »Rätsel«, warum die Bundesregierung ihre Haltung zu dem Thema von Woche zu Woche geändert habe.

In Russland sei »das Regime eines Verrückten am Ruder«, so Kuleba, der sich zugleich dafür aussprach, Moskaus nukleare Drohgebärden nicht zu ernst zu nehmen. Die ukrainischen Sicherheitsbehörden haben nach eigener Darstellung einen Ring russischer Agenten ausgehoben. Einer der Spione habe sogar im ukrainischen Generalstab gearbeitet, sagte Präsidentenberater Olexij Arestowytsch in der Nacht zum Montag nach Angaben der Agentur Ukrinform. Über die genaue Zahl der Mitglieder des Rings machte er keine Angaben.

Das sagt Moskau Russland versucht Bedenken wegen Sicherheit des Atomkraftwerk Saporischschja zu zerstreuen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP haben am Sonntag die Anlage besucht, deren Einnahme durch die russische Armee die internationale Gemeinschaft in Sorge versetzt hat.

Bild vergrößern Kraftwerk Saporischschja (Anfang März während Beschuss) Foto: Uncredited / dpa