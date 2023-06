Krieg in der Ukraine Britische Geheimdienste sprechen von hohen Verlusten auf beiden Seiten

Vatertag in der Ukraine: Selenskyj dankt Kämpfern an der Front

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anlässlich des in seinem Land begangenen Vatertags den Soldaten gedankt, die am Kampf gegen die russischen Invasionstruppen beteiligt sind. »Danke an jeden ukrainischen Vater, jede ukrainische Familie für unsere starken und mutigen Soldaten, die die Unabhängigkeit der Ukraine verteidigt haben und für das Leben der Ukraine kämpfen«, erklärte Selenskyj am Sonntag in Onlinenetzwerken.