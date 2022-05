Die Bundeswehr ist zu einem neuen Evakuierungsflug für den Transport kriegsverletzter Ukrainer aus Polen nach Deutschland unterwegs. Das Spezialflugzeug A310 MedEvac der Luftwaffe startete am Donnerstagmorgen in Köln , wie die Nachrichtenagentur dpa erfuhr.

Nach Abholung der Verletzten in Polen sollte die Maschine später in Frankfurt am Main landen.