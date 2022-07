Sarah Maiyo steht neben ihr, sie macht sich Notizen. Vielleicht können sie die Bargeldauszahlungen demnächst erhöhen, wenn die Geldgeber mitspielen. Doch viele Regierungen fokussieren ihre Hilfe lieber auf die Ukraine, andere Krisen geraten in Vergessenheit. Der Verteilungskampf wird härter, dabei hat die Trockenzeit in Kenia gerade erst begonnen, die Zahl der Hungernden wird in den kommenden Wochen deutlich steigen.

Maiyos Team versucht noch eine andere Taktik. Sie versorgen Landwirte, die Zugang zu Bewässerung haben, mit Dünger und anderen Betriebsmitteln. Mehr lokal produzierte Lebensmittel würden langfristig die Preise senken, so die Logik. Doch seit Putins Einmarsch in der Ukraine ist auch der Düngerpreis explodiert, die Welthungerhilfe kann nur noch die Hälfte der Farmer beliefern. Weniger Düngemittel heißt: weniger Ertrag. Und infolgedessen weiter steigende Preise. Der Krieg in der Ukraine löst im weit entfernten Osten Afrikas eine Spirale des Hungers aus.