Attacke auf Öltanks

In der Krim-Hafenstadt Sewastopol war am frühen Samstagmorgen ein großes russisches Treibstofflager in Brand geraten. Tote und Verletzte gab es russischen Angaben zufolge nicht. Auch zivile Objekte seien nicht zu Schaden gekommen. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes vom Samstag wurden zehn Öltanks zerstört.