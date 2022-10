In einem am Freitagabend im US-Sender NBC veröffentlichten Interview sagte Lukaschenko, sein Land unterstütze zwar Russland, doch »wir haben niemanden umgebracht und wir werden niemanden umbringen«. Niemand, auch nicht Russland, habe Belarus darum gebeten, »uns an diesem Einsatz zu beteiligen. Und wir haben auch nicht vor, uns zu beteiligen.« Andererseits bindet ein russisch-belarussischer Aufmarsch an der Grenze ukrainische Kräfte, die dann im Osten und Süden des angegriffenen Landes fehlen.