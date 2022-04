Ein Ortstermin in Butscha war dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj offenbar so wichtig, dass er am Montag alle Sicherheitsbedenken ignorierte, um seinem Entsetzen persönlich Ausdruck zu verleihen.

Wolodymyr Selenskyj, Staatspräsident Ukraine

»Dies sind Kriegsverbrechen, und die Welt wird sie als Völkermord anerkennen.«

In dem Kiewer Vorort waren am vergangenen Wochenende Hunderte mutmaßlich von russischen Truppen ermordete Zivilisten entdeckt worden. Die Politiker der Welt sollten nach Butscha kommen, um sich anzusehen, was passiere, wenn man mit Russland flirte, so Selenskyj.

Mutmaßliche Gräueltaten wurden offenbar nicht nur Butscha verübt. Im 30 Kilometer entfernten Ort Motyzhyn wurden die verscharrten Leichen der Bürgermeisterin und vier weiterer Zivilisten gefunden. Sie waren laut Polizei am 24. März von russischen Soldaten verschleppt worden. Die Hände der Getöteten waren gefesselt.

Ihor, Verwandter

»Dort drüben in dem Loch liegt meine Familie. Ich weiß nicht, warum sie getötet wurden. Es waren friedliche, freundliche Menschen. Während des Krieges sind sie im Dorf geblieben – meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater und mein Schwager. Sie haben Menschen bei der Evakuierung unterstützt, Lebensmittel verteilt, mit allem Möglichen geholfen.«

Russlands Außenminister Lawrow wies den Vorwurf zurück, dass russische Truppen Gräueltaten in Butscha verübt haben. Man werde die Berichte als Fälschungen entlarven, sagte Lawrow am Montag. Die NGO Human Rights Watch ist bereits in Butscha, um mögliche Spuren der Verbrechen zu dokumentieren.

Präsident Selenskyj hat in einer Rede in der Nacht zu Dienstag angekündigt, die Taten in Butscha und anderen Orten lückenlos aufzuklären. Dabei arbeite man mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen.