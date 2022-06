So habe der Kreml seit Ende März keine offiziellen Zahlen zu gefallenen Soldaten veröffentlicht. Die prorussischen Separatisten in der sogenannten Volksrepublik Donezk hingegen berichten von aktuell 2128 getöteten und 8897 verwundeten Soldaten seit Kriegsbeginn bis zum 16. Juni. Die Ausfälle der Separatisten entsprechen damit laut dem britischen Verteidigungsministerium etwa 55 Prozent der ursprünglichen Stärke der Streitkräfte. Das belege die »außerordentliche Zermürbung« der russischen und prorussischen Truppen in der hart umkämpften Donbass-Region.