Sullivan deutete die Informationen als Hinweis darauf, dass die Kriegsfortschritte Russlands im Osten der Ukraine Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung eigener Waffenbestände hätten.

Türkische Drohnen sorgen bei den Russen für Probleme

Zuletzt kam vermehrt die Frage auf, wann Russland eigene Kampfdrohnen auf dem Markt bringt. Bisher waren die USA Vorreiter bei unbemannter Technologie, aber auch aus China und der Türkei, mit denen sich Russland eigentlich auf Augenhöhe sieht, kamen funktionierende Modelle.

Auch wenn das russische Militär seit den 2000er-Jahren kontinuierlich modernisiert wurde, scheint es einige Probleme mit modernster Nato-Technologie zu haben – darunter auch die türkische Drohne vom Typ »Bayraktar« TB2. So ist der Krieg in der Ukraine nun schon der vierte Konflikt, in dem Videos in den sozialen Netzwerken türkische TB2-Drohnen bei der Zerstörung russischer Rüstungsgüter zeigen.