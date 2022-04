Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach Kiew gereist und hat dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das teilten sowohl die britische als auch die ukrainische Seite am Samstag mit. »Gerade jetzt hat ein Vier-Augen-Gespräch mit Präsident Selenskyj begonnen«, schrieb der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros Andrij Sybiha am Samstagachmittag auf Facebook. Dazu veröffentlichte er ein Foto, das zeigt, wie sich die beiden Politiker an einem Tisch gegenüber sitzen. Früher am Tag hatte Selenskyj bereits den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer empfangen.