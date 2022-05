Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Sonnabend 80 Minuten lang über den Krieg in der Ukraine gesprochen. In dem Telefonat forderten sie Putin auf, »direkte, ernsthafte Verhandlungen« mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj aufzunehmen, wie das Kanzleramt mitteilte. Der Bundeskanzler und der französische Präsident drängten demnach zudem auf einen sofortigen Waffenstillstand und einen Rückzug der russischen Truppen.