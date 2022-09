Das Wärmekraftwerk von Charkiw ist eines der größten in der Ukraine – in der Nacht zu Montag wurde es durch russischen Beschuss schwer beschädigt.

Anatoli Trianyk, Vizechef Katastrophenschutz Region Charkiw

»Das Gebäude wurde von Raketen getroffen, zwei Mitarbeiter hatten dort Dienst. Einer wurde getötet, nach dem zweiten wird gesucht.«



Durch russische Angriffe auf die kritische Infrastruktur seien die ostukrainischen Regionen Charkiw und Donezk komplett ohne Strom, teilte Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj mit. Auch aus anderen Gebieten gab es Meldungen von Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung, darunter Sumy, Saporischschja und Odessa. Sind die Angriffe Russlands Vergeltung für die ukrainische Gegenoffensive?



»Die Welt ist beeindruckt, der Feind ist in Panik«, sagte Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj in einer Rede zum 200. Kriegstag. Die Ukraine sei stolz auf ihre Streitkräfte, die die Besatzer bis zur Grenze zurücktreiben würden. Das geschieht mancherorts bereits: Diese Aufnahmen sollen aus Kosacha Lopan stammen, einer von zahlreichen Orten, die die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen zurückerobern konnte.



Vyacheslav Zadorenko, Bürgermeister Distrikt Derhachi

»Heute ist der 11. September und wir sind in unserem schönen Heimatort Kosacha Lopan. So begrüßen uns die Bewohner hier.«



Kosacha Lopan liegt nördlich von Charkiw nahe der russischen Grenze. Bei ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte laut dem Generalstab innerhalb der letzten 24 Stunden mehr als 20 weitere Ortschaften zurückerobert. In den sozialen Medien kursieren diverse Videos von ukrainischen Soldaten in ehemals russisch besetzt Ortschaften. Insgesamt seien mehr als 3000 Quadratkilometer zurückerobert worden – darunter auch die strategisch wichtige Stadt Isjum. Russland hatte am Wochenende den Abzug von Truppen aus der Gegend um Charkiw bestätigt. Während einer Konferenz im Raum Kiew erhöhte Staatspräsident Selenskyj nun noch einmal den Druck auf den Westen, die Ukraine mit weiteren Waffen zu beliefern.



Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Ich glaube, dass der Winter die Wende bringen könnte, die Besatzer könnten vielerorts schnell vertrieben werden. Wir sehen im Moment, wie sie in alle Himmelsrichtungen fliehen. Wenn wir etwas stärker wären, dann könnten wir noch schneller zurückerobern.«



Zugleich schwor Selenskyj die Zuhörer auf harte Zeiten ein. "Wann werden wir siegen?" fragt er. Die Antwort könnte in der kommenden Phase des Krieges liegen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Diese Phase wird hart. Wir müssen diesen Winter überleben.«

Auch der ukrainische Außenminister appellierte erneut an die westlichen Verbündeten seines Landes, mehr Waffen zu liefern. Bei einem unangekündigten Besuch in Kiew am Samstag hatte Außenministerin Annalena Baerbock der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert.