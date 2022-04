Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Und nicht einmal in den staatlich kontrollierten russischen Medien wird die Version vom Unfall geglaubt. So teilte der Journalist Kevin Rothrock, der regelmäßig die russischen Medien auswertet, einen Ausschnitt aus einer Talksendung, in der der russische Filmemacher und frühere Duma-Abgeordnete Wladimir Bortko lautstark jammernd fordert, die Versenkung der »Moskwa« zum Anlass für massive Gegenschläge gegen die Ukraine zu nehmen. Eine Argumentation, die am Freitag auch aus dem russischen Verteidigungsministerium zu hören war.