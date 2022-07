Politiker und US-Botschafterin kritisieren den Angriff scharf

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schrieb zu dem Beschuss bei Twitter: »Das ist so furchtbar. Gestern so viel Hoffnung wegen des Abkommens. Heute Angriffe auf #Odesa.« Die Politikerin hatte demnach erst am Freitag den Hafen von Odessa besucht. Sie habe mit vielen Menschen geredet und hoffe sehr, dass es allen gutgehe. »Was ist die Unterschrift noch wert?«, fragte sie.