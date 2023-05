Außenminister Lawrow sagte zudem, dass weniger als drei Prozent des im Rahmen des Abkommens exportierten Getreides die ärmsten Länder der Welt erreicht hätten. Tatsächlich waren China, Spanien und die Türkei die größten Empfänger.

Gleichzeitig exportierte die Ukraine jedoch einen bedeutenden Teil ihres Getreides an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

250 Millionen leiden an »akutem Hunger«

In den vergangenen Monaten waren die Preise auf dem Weltmarkt auch dank einer Rekordernte in Russland in der vergangenen Saison gesunken. Bei vielen Endverbrauchern in den armen Ländern kam die Entspannung allerdings nicht an. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt daher weiterhin vor einer Hungerkrise.