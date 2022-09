»Die Besatzer sind eindeutig in Panik«, sagte Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache am späten Montagabend. Es komme jetzt auf Geschwindigkeit an, um die befreiten Gebiete zu sichern und dort den normalen Alltag wiederherzustellen. Der Präsident signalisierte zudem, dass er seine für Mittwoch geplante Videoansprache vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York dazu nutzen werde, sämtliche Staaten zu weiteren Waffen- und Hilfslieferungen aufzurufen. »Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Ukraine auf allen Ebenen erfüllt werden – Verteidigung, Finanzen, Wirtschaft und Diplomatie.«