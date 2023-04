»Es ist wichtig, dass wir uns an Regeln halten und sie anpassen, wenn es nötig sein sollte«, sagte Berset. Neutralität bedeute gleichzeitig »keineswegs Gleichgültigkeit«, fügte er hinzu.

Die Schweiz verlangt bei Waffenbestellungen eine Zusicherung, dass das Material nicht an Krieg führende Parteien weitergeleitet wird. Deutschland will aber Schweizer Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard aus seinen Beständen in die Ukraine exportieren. Eine Ausnahmegenehmigung dafür hat die Regierung in Bern bislang abgelehnt, ebenso ähnliche Anträge aus Dänemark und Spanien. Vorstöße im Parlament, das Gesetz zu ändern, sind bislang gescheitert.