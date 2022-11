Krieg in der Ukraine Schweiz untersagt Deutschland Lieferung von Gepard-Munition

Man könne solch einer Lieferung von in der Schweiz hergestelltem Kriegsmaterial nicht zustimmen, wenn das Empfängerland in einen internationalen Konflikt verwickelt sei, heißt es in einem veröffentlichten Schreiben des Wirtschaftsministers Guy Parmelin an Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). »Die Schweiz wendet im Verhältnis Russland-Ukraine das Neutralitätsrecht an«, hieß es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung.