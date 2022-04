Der Geheimdienst der Ukraine hat den engsten Verbündeten von Kremlchef Wladimir Putin in der ukrainischen Politik, den Oligarchen Viktor Medwedtschuk, festgenommen. Der Großunternehmer und Politiker gilt seit Jahren als Schlüsselfigur im Konflikt zwischen Moskau und Kiew. Als Abgeordneter leitete er die wichtigste prorussische Oppositionsgruppe in der Ukraine. Putin ist laut Medwedtschuk Patenonkel seiner jüngsten Tochter.

Wolodymyr Selenskyj schlug in einer Ansprache am späten Dienstagabend vor, den Festgenommenen gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft auszutauschen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Ich finde es besonders zynisch, dass er sich militärisch tarnt. Er hat versucht, sich so zu tarnen. Was für ein Soldat! Was für ein Patriot! Nun, wenn Medwedtschuk eine Militäruniform für sich gewählt hat, fällt er unter die Regeln des Krieges. Ich schlage der Russischen Föderation vor, diesen Mann gegen unsere Jungen und Mädchen auszutauschen, die sich jetzt in russischer Gefangenschaft befinden. Es ist daher wichtig, dass unsere Strafverfolgungsbehörden und das Militär diese Möglichkeit ebenfalls in Betracht ziehen.«

Derweil zeigen neue Satellitenaufnahmen der US-Firma Maxar von Montag und Dienstag, wie der russische Militärkonvoi weiter Richtung Ostukraine zieht. Die belagerte Stadt Mariupol ist nach Angaben aus Kiew in der Nacht zum Mittwoch erneut Ziel russischer Luftangriffe gewesen.

Kaum eine Stadt wird von Putins Truppen so massiv beschossen wie die Hafenstadt im Südosten der Ukraine. Die Einsatzkräfte haben laut dem Bürgermeister damit aufgehört, die Leichen zu zählen. Präsident Selenskyj äußerte sich zu den Worten von Kremlchef Wladimir Putin, der in Russland »Spezialoperation« genannte Krieg verlaufe nach Plan.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

»Heute hieß es in Russland wieder einmal, dass ihre so genannte Sonderoperation angeblich nach Plan verläuft. Aber, um ehrlich zu sein, versteht niemand auf der Welt, wie ein solcher Plan überhaupt zustande kommen konnte. Wie konnte ein Plan zustande kommen, der den Tod von Zehntausenden von eigenen Soldaten in etwas mehr als einem Monat Krieg vorsieht? Wer könnte einen solchen Plan genehmigen? Und welche Höhe der eigenen Verluste ist für diese Person letztlich akzeptabel? Dutzende oder doch Hunderttausende von toten Russen?«

Auch die Großstadt Charkiw im Osten der Ukraine wurde weiter von russischer Artillerie beschossen. Die örtlichen Behörden warnen die Bevölkerung vor Landminen, die über der Stadt abgeworfen worden sein sollen.

US-Präsident Biden warf Wladimir Putin angesichts der Gräueltaten in der Ukraine Völkermord vor.

Joe Biden, US-Präsident

»Ja, ich habe es einen Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin versucht, die Idee, Ukrainer zu sein, einfach auszulöschen. Und die Beweise häufen sich. Ein bisschen anders als vergangene Woche. Aber es kommen immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan haben.«

In Mariupol warten mehr als 100.000 Menschen auf eine Evakuierung. Die Ukraine sieht für heute keine Möglichkeit für Fluchtkorridore, durch die die Zivilbevölkerung die Stadt und weitere belagerte Orte im Osten verlassen könnte.