Krieg in der Ukraine Spanien kündigt Lieferung von sechs Leopard-Panzern an

Die Ministerin betonte, Spanien könne noch weitere Leopard-Panzer wieder einsatzbereit machen und in die Ukraine schicken, »falls das notwendig ist und unsere Verbündeten uns darum bitten«.

Die derzeit in der Instandsetzung befindlichen Leopard 2A4 seien teilweise »nicht mehr benutzbar gewesen, weil sie seit 1990 nicht mehr repariert wurden«, sagte Robles. Sie hatte bereits in der Vergangenheit erklärt, die spanischen Leopard-Panzer befänden sich teilweise in »beklagenswertem« Zustand.