Gratulation am Unabhängigkeitstag

Biden gratulierte der Ukraine zu diesem Jahrestag. Dieser zeige, »dass die Ukraine stolz darauf ist, eine souveräne und unabhängige Nation zu sein – und es auch bleiben wird«. Die Vereinigten Staaten seien entschlossen, das ukrainische Volk im Kampf um die Verteidigung seiner Souveränität zu unterstützen.

In den vergangenen Monaten hatten die USA bereits im großen Stil und in schneller Abfolge diverse Hilfspakete für die Ukraine auf den Weg gebracht. Erst am vergangenen Freitag hatte die US-Regierung angekündigt, Kiew weitere Militärhilfe in Höhe von rund 775 Millionen US-Dollar bereitzustellen. Damit hatte sich die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine seit Beginn von Bidens Amtszeit auf insgesamt 10,6 Milliarden US-Dollar erhöht. Der Großteil der Hilfen floss seit dem Kriegsbeginn Ende Februar.