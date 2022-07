Lisa und ihre Mutter waren offenbar auf dem zu einer logopädischen Behandlung, wie das Video nahelegt. Das Mädchen hatte das Downsyndrom. Die Mutter teilte vor dem Angriff in den sozialen Medien regelmäßig Fotos ihrer Tochter. Sie gab Einblicke in das Leben ihres »kleinen Engels« und reflektierte über verschiedene Themen, darunter den gesellschaftlichen Umgang mit dem Downsyndrom. Die neuesten Fotos des Instagram-Accounts zeigen Mutter und Tochter in lila Kleidern in einem Lavendelfeld.