Deutscher Umgang mit Putin Verklärt, verlogen, verloren

Ein Zwischenruf von Tobias Rapp

Jahrzehntelang glaubte man in Berlin, dass Sicherheit und Frieden in Europa nur in Kooperation mit Moskau zu haben sind – nicht in Konfrontation. Nun kann man live dabei zusehen, wie diese Politik in sich zusammenfällt.