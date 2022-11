Kiew: Mehr russische Truppen in Luhansk

Die russischen Streitkräfte erhöhen nach Erkenntnissen des ukrainischen Generalstabs ihre Truppenpräsenz im Gebiet Luhansk. Um die vielen Soldaten unterzubringen, werde ein Teil der Zivilbevölkerung zwangsumgesiedelt, erklärte der Generalstab in Kiew am Samstag. Die ostukrainische Region Luhansk grenzt an Russland.

Unterdessen setzten russische und ukrainische Truppen an einer Vielzahl von Brennpunkten ihre Kämpfe fort. Dabei wurden dem Generalstab zufolge Panzer, Rohr- und Raketenartillerie sowie Granatwerfer eingesetzt. Nach Darstellung des ukrainischen Militärs wurden dabei allein in der Region Mychajlowka in der Region Saporischschja bis zu 60 russische Soldaten getötet oder verwundet. Russische Militärs wiederum sprachen von ukrainischen Raketenangriffen auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Auch diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Was heute passiert

In Polen soll am Sonntag das zweite Todesopfer des jüngsten Raketeneinschlags auf dem Gelände eines Getreidespeichers im Grenzgebiet zur Ukraine mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt werden. In dem nur sechs Kilometer von der Grenze entfernten Dorf Przewodow war am Dienstag eine Rakete eingeschlagen, die neben dem 62-jährigen Traktorfahrer auch einen Lagerverwalter tötete. Der 60-Jährige wurde bereits am Samstag mit einem Staatsbegräbnis unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Przewodow beigesetzt.